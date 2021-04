Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sich zu Hause sicher fühlen

Hönningen/Ahr (ots)

Am späten Abend des 26.02.21 und des 05.04.21 kam es in der Ortslage Hönningen zum wiederholten Einsatz einer Drohne im unmittelbaren Wohnhausbereich und damit zur Verletzung der Persönlichkeitsrechte der dortigen Anwohner. Der Drohnenflug konnte in Richtung Ahrbrück/Lind verfolgt werden. Der Einsatz von Drohnen unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften und kann Bußgelder nach sich ziehen oder Straftatbestände erfüllen. Um Ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen sollten Sie sensibel mit dieser Thematik umgehen und dazu beitragen, dass Verstöße rechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Die Polizei bitte daher um Ihre Mithilfe. Haben Sie eine Drohne zu den Tatzeiten gesichtet oder den Einsatz einer Drohne beobachten können? Können Sie Hinweise zur Flugrichtung oder zum Piloten selbst geben? Ihre Polizeiinspektion Adenau nimmt Ihre Hinweise gerne unter der Telefonnummer 02691-9250 entgegen.

