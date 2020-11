Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Frauen überfallen - Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Marburg

In der Nacht zum Sonntag, 15. November, kam es in Marburg zu Überfällen auf zwei Frauen. Gegen 05.50 Uhr nahm die Polizei an der Einmündung Rotenberg/Barfüßertor einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelt sich um einen polizeibekannten 20 Jahre jungen wohnsitzlosen Deutschen.

Der Überfall in der Sybelstraße ereignete sich gegen 04.50 Uhr. Ein Mann verfolgte und holte eine 34 Jahre alte Frau ein. Er verlangte Geld von ihr und griff sie an. Die Frau konnte sich letztlich erfolgreich wehren und eine günstige Gelegenheit zur Flucht nutzen.

Der zweite Überfall ereignete sich um 05.20 Uhr in der Straße Rotenberg. Dort verlangte der Täter von einer 55 Jahre alten Frau die Herausgabe der Handtasche. Auch hier entwickelte sich eine Auseinandersetzung im Zuge derer der Mann die Frau angriff, wobei sich das Opfer letztlich durch ihre Gegenwehr befreien und fliehen konnte. Bei den beiden Frauen handelt es sich um scheinbar wahllos ausgesuchte Opfer. Sie erlitten zusätzlich zu dem Schock noch leichtere Verletzungen. Der Täter blieb in beiden Fällen ohne Beute.

Aufgrund der räumlichen Nähe, nahezu gleicher Vorgehensweisen und insbesondere aufgrund der jeweils abgegebenen Personenbeschreibungen ist der vorläufig festgenommene Mann der Taten dringend verdächtig.

Die Ermittlungen zu den genauen Geschehensabläufen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg am heutigen Montag den beantragten Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr wegen zweifacher versuchter räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Bedrohung. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht Zeugen der Taten. Insbesondere bittet sie den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen schwarzen Pkw, eventuell ein BMW, sich bei der Polizei Marburg zu melden. Dieses Auto fuhr gegen 05.30 Uhr von der Lutherstraße aus Richtung Sybelstraße um die Ecke und verringerte sichtlich die Geschwindigkeit wegen der rennend entgegenkommenden Frau.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Die weiteren Presseinformationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell