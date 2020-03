Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei kontrolliert am Hauptbahnhof Trier

Trier (ots)

Ein augenscheinlich alkoholisierter 35-jähriger Deutscher wurde am Mittwochabend, 21:30 Uhr von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier kontrolliert. Der Mann steht unter Führungsaufsicht des Landgerichts Trier. Laut Beschluss ist dem bereits vielfach wegen Gewalt- und Drogendelikten Verurteilten verboten, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurden vier Flaschen Bier aufgefunden; ein Atemalkohol-Test ergab 0,94 Promille. Das Bier wurde in Verwahrung genommen und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u. a. Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, auf freiem Fuß belassen.

Bereits zwei Stunden zuvor - ebenfalls am Hauptbahnhof Trier - wurde ein 14-jähriges Mädchen in Gewahrsam genommen. Sie war seit dem frühen Morgen aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier abgängig und infolgedessen von der Polizeiinspektion Schweich zur Ingewahrsamnahme - Vermisst - ausgeschrieben. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Betreuer wurde sie der Jugendhilfeeinrichtung wieder zugeführt.

