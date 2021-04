Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Essen auf dem Herd vergessen

Mayen (ots)

Eine aufmerksame Anruferin meldete einen ausgelösten Rauchmelder in einer Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den schlafenden Wohnungsinhaber antreffen. Dieser hatte eine Pfanne mit Essen auf dem Herd stehen lassen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr der Stadt Mayen eingebunden. Nach kräftigem Lüften konnte der Wohnungsinhaber in seine Wohnung zurückkehren. Ein Schaden entstand durch das frühzeitige Melden der Anwohnerin nicht.

