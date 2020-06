Polizei Eschwege

POL-ESW: Ehemann und Ehefrau bezichtigen sich gegenseitig der Körperverletzung; Polizei ermittelt gegen beide

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Ein Ehestreit endete gestern Abend in einer handfesten Auseinandersetzung zu der letztlich die Polizei aus Hessisch Lichtenau hinzugerufen wurde um zu schlichten. Die Eheleute bezichtigen sich gegenseitig der Körperverletzung, so dass die Polizei derzeit gegen beide Ehepartner ermittelt.

Die Polizeibeamten aus Hessisch Lichtenau mussten eingreifen, nachdem es gegen 21.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Großalmerode zunächst zu verbalen Streitigkeiten bei einem Ehepaar gekommen war, die letztlich dann aber in gegenseitigen Handgreiflichkeiten endeten.

Die 43-jährige Ehefrau erklärte gegenüber der Polizei, von ihrem 56-jährigen Ehemann an den Haaren gezogen und ins Gesicht geschlagen worden zu sein, während der Mann seine Frau bezichtigte, ihn geschubst zu haben, sodass der Mann stürzte und mit seinem Kopf auf einen Kerzenständer aufschlug.

Der Mann erlitt bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf, so dass auch Rettungskräfte verständigt werden mussten, die den Mann zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachten.

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt nun gegen beide Eheleute wegen Körperverletzung.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell