Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/BAB 5: Beim Einfahren auf die Autobahn Sattelzug übersehen und Unfall verursacht

Weinheim/BAB 5 (ots)

Beim Einfahren auf die Autobahn verursachte am Dienstagnachmittag ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer am Autobahnkreuz Weinheim einen Verkehrsunfall. Der 65-Jährige wollte am Autobahnkreuz Weinheim auf die A 5 in Richtung Darmstadt auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur der Autobahn übersah er einen dort fahrenden Sattelzug und stieß mit diesem zusammen. Anschließend drehte sich der Mercedes nach links und stieß frontal gegen die Beifahrerseite einer 42-jährigen Renault-Fahrerin, die auf der linken Fahrspur unterwegs war. Der Renault geriet hierdurch ins Schleudern und kam schließlich auf dem Standstreifen, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes prallte in der weiteren Folge gegen den Sattelauflieger und wurde anschließend gegen die rechten Leitplanken geschleudert. Er letztendlich zwischen der rechten und linken Fahrspur zum Stehen.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Während der Mercedes und der Renault nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, konnte der Sattelzug seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Darmstadt für ca. 15 Minuten voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnten gegen 17.30 Uhr wieder alle Fahrstreifen freigegeben werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis zum Parkplatz "Wachenburg" zurück, der sich jedoch rasch wieder auflöste.

