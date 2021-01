Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Lkw-Brand auf der Autobahn - Pressemeldung Nr. 1

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Am Mittwochvormittag geriet auf der A 6 bei Sinsheim die Zugmaschine eines Sattelzugs in Brand. Der Fahrer war gegen 11 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim bemerkte er, dass die Zugmaschine in Brand geraten war, fuhr auf den Standstreifen und stoppte das Fahrzeug. Die Zugmaschine geriet in der weiteren Folge in Vollbrand, griffen jedoch nicht auf den Auflieger und dessen Ladung über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Sinsheim dauern derzeit an. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Fahrer unverletzt. Der Verkehr wird auf der linken Fahrspur am Brandort vorbeigeleitet. Die übrigen Fahrspuren sind gesperrt. Der Verkehr staut sich derzeit auf einer Länge von rund drei Kilometern zurück.

