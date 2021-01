Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mit über 2,6 Promille in Gegenverkehr geraten - Sachschaden ca. 12.000 Euro

Heidelberg (ots)

Stark betrunken geriet ein 43-jähriger Fahrer am Dienstag um 16.45 Uhr in einer Rechtskurve in der Gneisenaustraße, kurz vor der Einmündung Blücherstraße, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Fahrer eines BMW. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie sich schnell herausstellte, war der 43-Jährige völlig betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Ob der 43-jährige im Besitz eines Führerscheines ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell