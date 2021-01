Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Betrunkener Autofahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrerin leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung Mannheimer Straße/Vangerowstraße wurde eine 26-jährige Radfahrerin zum Glück nur leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer war nach links in die Mannheimer Straße abgebogen und missachtete dabei die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt der Radfahrerin, die auf dem Fahrradschutzstreifen Richtung Vangerowstraße fuhr. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin auf die Straße. Die 26-Jährige wurde an der Unfallstelle durch Rettungssanitäter ambulant behandelt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Autofahrer Alkoholgeruch bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

