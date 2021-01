Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Diebstahl aus Baucontainer entdeckt und geflüchtet - Polizei sucht weitere Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Versuch am Dienstag kurz vor 19.30 Uhr auf einer Baustelle in der Boschstraße aus einer Baucontainer Beute zu machen wurden drei Täter von einem Zeugen überrascht und flüchteten daraufhin in einem Auto. Wie sich herausstelle, hatten sie das Vorhängeschloss bereits aufgebrochen. Die Täter flüchteten mit einem bläulichen bzw. silberfarbenen Kombi, mit RP-Kennzeichen in Richtung Hertzstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die drei Männer waren alle dunkel gekleidet, ca. 175 cm groß und trugen schwarze Maskierungen. Die Baufirma wurde informiert und kümmerte sich um die Sicherung des Containers. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

