Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 29-jähriger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Herrichten eines Baucontainers in der Sachsenstraße wurde ein 29-jähriger Mann am Dienstag gegen 17.35 Uhr schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich eine Trennwand gelöst und den Unterschenkel eingeklemmt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ketsch und Brühl. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

