Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand in Mehrfamilienhaus

BocholtBocholt (ots)

Unbewohnbar ist nach einem Brand am Sonntagmorgen eine Wohnung in Bocholt. Rauchmelder hatten die Bewohner gegen 03.25 Uhr an der Straße Unter den Eichen gewarnt. Ein Kühlschrank und ein Mikrowellengerät standen in Flammen. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des Hauses und löschte den Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

