Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Stein in Wohnzimmer geworfen

AhausAhaus (ots)

Eine beschädigte Fensterscheibe, eine demolierte Jalousie und zerbrochene Möbel sind das Resultat eines Steinwurfs in der Nacht zum Sonntag in Ahaus. Unbekannte hatten einen gut acht Kilo schweren Findling gegen Mitternacht durch die Scheibe einer Wohnung am Vredener Dyk geworfen. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell