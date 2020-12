Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Fahrradfahrer verletzt sich schwer

VelenVelen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 71-Jähriger am Freitag in Ramsdorf. Der Radfahrer befuhr gegen 15.30 Uhr die Straße Krückling in Richtung Ramsdorf. Beim Überqueren der Kreisstraße 55 (Dlugoleka-Ring) übersah der Velener eine 43-Jährige. Die Gescheranerin war mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 55 in Richtung Weseker Straße unterwegs. Es kam zur Kollision der ungleichen Verkehrsteilnehmer. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 3.500 Euro geschätzt. Der Verkehr auf der Kreisstraße ist durch Zeichen 306 StVO grundsätzlich vorfahrtberechtigt.

