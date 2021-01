Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Stadtteil Neuhermsheim am Dienstagnachmittag wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Eine 30-jährige Frau war kurz nach 15 Uhr mit ihrem 7er BMW auf der Hermsheimer Straße in Richtung Harrlachweg unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache lenkte sie ihr Fahrzeug kurz nach der dortigen Kurve in Richtung Fahrbahnmitte und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Opel-Fahrer zusammen. Die 30-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Auch der 74-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Hermsheimer Straße wurde während der Unfallaufnahmen in beide Richtungen gesperrt. Es ergaben sich keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

