Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehrsunfallflucht; Im Bus gestürzt; Widerstand; Seniorin bestohlen

Reutlingen (ots)

Leichtverletzte aus Auto gerettet

Ein Verkehrsunfall, bei dem die Feuerwehr eine leicht verletzte Person aus einem Auto retten musste, hat sich am Montagvormittag auf der Roanner Straße ereignet. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Lkw Mercedes den Zubringer aus Richtung Sondelfinger Straße zur Roanner Straße. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit der Fahrerseite eines Toyota Verso, dessen 79-jähriger Fahrer die Roanner Straße befuhr. Der Toyota wurde von dem Lkw gegen eine Schutzplanke am Fahrbahnrand geschoben und kam hier zum Stehen. Aufgrund des Unfallendstandes konnte die 74-jährige Beifahrerin, die zudem leichte Verletzungen erlitten hatte, das Auto nicht selbstständig verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Standort des Pkw verändert hatte, wurde die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Lkw wird mit rund 2.500 Euro beziffert. Der Toyota, an dem Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung des Autos musste die Roanner Straße voll gesperrt werden. (sm)

Pfullingen (RT): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen fahndet nach einem noch unbekannten Autofahrer, der am Montagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Max-Eyth-Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 20.40 Uhr krachte ein Pkw so heftig gegen einen Einkaufswagenunterstand, dass dieser mitsamt den zirka 40 Wagen komplett um rund drei Meter verschoben wurde. Dadurch verursachte der Unbekannte einen Fremdschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Wagen, bei dem es sich um einen dunklen Ford handeln könnte. Dieser dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zum Pkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (mr)

Ostfildern (ES): In Omnibus gestürzt

Zwei Fahrgäste eines Linienbusses sind bei einem Verkehrsunfall in Nellingen am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Kurz vor 16 Uhr hielt das Fahrzeug an der Haltestelle Ludwig-Jahn-Straße / Otto-Schuster-Straße an, um Personen aussteigen zu lassen. Beim anschließenden Anfahren verlor eine 86-Jährige, die sich stehend im mittleren Businnenraum am Seitenausstieg aufhielt, den Halt und stürzte gegen eine dortige Plexiglasscheibe. Anschließend fiel die Seniorin zu Boden. Die Scheibe ging zu Bruch, wodurch eine 19 Jahre alte Frau, die auf einem Doppelsitz Platz genommen hatte, leichte Schnittverletzungen erlitt. Auch die 86-Jährige verletzte sich leicht. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (mr)

Reichenbach (ES): Belästigt, zugeschlagen und Widerstand geleistet

Eine ganze Reihe von Strafanzeigen erwartet einen 31-Jährigen, gegen den die Polizei am Montagabend einschreiten musste. Zunächst war der offensichtlich betrunkene Mann den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 18 Uhr an einem Discounter in der Ulmer Straße aufgefallen, da er dortige Kunden anpöbelte. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten begab sich der Mann zu einem Supermarkt in der Olgastraße, in dem gegen ihn jedoch aufgrund vorausgegangener Vorfälle ein Hausverbot besteht. Im Eingangsbereich des Supermarkts belästigte der Mann nach aktuellem Kenntnisstand drei junge Frauen verbal und fasste einer 17-Jährigen an das Gesäß. Nachdem er von einem 24 Jahre alten Mitarbeiter auf das Hausverbot angesprochen worden war, soll er einen Stein aufgenommen, damit nach dem 24-Jährigen geschlagen und diesen leicht an der Hand verletzt haben. Auch gegenüber den alarmierten Polizisten verhielt sich der 31-Jährige äußerst aggressiv, weshalb er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Dagegen leistete der Mann heftigen Widerstand, wobei sich ein Beamter leicht verletzte. Nachdem sich der 31-Jährige beruhigt hatte, wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Wer hatte Grün (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Schöllkopfstraße / Ziegelstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 47-Jähriger gegen 7.25 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Schöllkopfstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der durch eine Ampel geregelten Einmündung zur Ziegelstraße kam es zur Kollision mit einem Mercedes Vito eines 28-Jährigen, der von der Ziegelstraße nach links in die Schöllkopfstraße eingebogen war. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in die Einmündung eingefahren zu sein, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (cw)

Denkendorf (ES): Seniorin von dreistem Dieb beklaut (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Montagmittag in ihrer Wohnung von einem dreisten Dieb beklaut worden. Der Unbekannte klingelte kurz nach 13 Uhr bei der Frau in der Eichersteige und bettelte diese an der Haustür um Geld an. Bereitwillig ging sie in ihre Wohnung, um etwas Geld aus dem Portemonnaie zu holen. Trotz Aufforderung zu warten, folgte ihr der Mann. Nachdem der Bettler eine Spende bekommen hatte, ging er aus dem Haus. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass er weiteres Geld an sich genommen hatte und verständigte die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 150 cm groß und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen, langen Mantel und sprach gebrochen Deutsch. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Neuhausen unter Telefon 07158/9516-0 erbeten. (ms)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Unfall beim Abbiegen

Eine Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Bonländer Hauptstraße ereignet hat. Gegen 18.20 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Audi die Bonländer Hauptstraße und wollte an der Kreuzung mit der Plattenhardter Straße links abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Mercedes, dessen 60-jähriger Fahrer die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Frau, die sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Kirchheim/Teck (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen Autofahrer, der am Dienstagmorgen in der Schöllkopfstraße alkoholisiert einen Unfall verursacht hat. Kurz nach fünf Uhr fuhr der 55-Jährige mit seinem Renault beim Rangieren rückwärts gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel Adam. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Weil ein erster Test einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille ergab, musste der 55-Jährige nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der am Opel entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell