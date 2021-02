Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle und Brände, Gartenhäuser aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Gestürzte Radfahrerin

Schwere Verletzungen hat eine 62-Jährige erlitten, als sie am Sonntagmittag in Sondelfingen von ihrem Fahrrad gestürzt ist. Gegen zwölf Uhr war die Frau mit ihrem Pedelec im Bereich der Strohgäustraße in Fahrtrichtung Rommelsbach unterwegs. Den ersten Erkenntnissen zufolge stürzte sie in Folge eines Fahrfehlers auf den Asphalt und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden am Fahrrad wird mit rund 100 Euro beziffert. (sm)

St. Johann-Würtingen (RT): Brand in Wohnhaus

Ein Feuer im Zimmer eines Wohnhauses in der Goethestraße hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte geführt. Gegen 14 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert, nachdem eine Matratze in dem Haus in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Feuerwehren Würtingen und Eningen, die insgesamt mit sechs Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten an den Brandort ausgerückt waren, war es den Bewohnern bereits gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr lüftete das Wohnhaus durch. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit mehreren Rettungswagen vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (sm)

Reutlingen (RT): Brand beim Kochen

Am Sonntagmittag ist es in einem Wohnhaus im Sondelfinger Fohwasenweg zu einem Brand beim Kochen gekommen. Kurz vor 13 Uhr hatte das verwendete Fett Feuer gefangen und auf den Dunstabzug übergegriffen. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht und eine größere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Bei vorausgegangenen Löschversuchen hatte sich die Bewohnerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verbrennungen zugezogen, weshalb sie in der Folge vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Schaden am Küchenmobiliar beträgt schätzungsweise 3.000 Euro. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. (mr)

Reutlingen (RT): Radfahrerinnen zu Fall gebracht

Zwei jugendliche Radfahrerinnen sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr bog eine 59-Jährige mit einer Mercedes C-Klasse von der Straße Obere Wässere aus nach rechts auf die Seestraße ab und querte dabei den dortigen Radfahrsteifen. Zwei 17 Jahre alte Radfahrerinnen waren zeitgleich auf dem Radfahrstreifen von der Albstraße herkommend unterwegs. Eine der Jugendlichen musste der einbiegenden C-Klasse ausweichen, worauf beide Radlerinnen zu Fall kamen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Hayingen (RT): Gestürzt und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag zugezogen. Der 28-Jährige war gegen 13.25 Uhr mit seinem Rennrad auf der K 6769 zwischen Indelhausen und Weiler unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Riederich (RT): Im Bach gelandet

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend im Bereich der Industriestraße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Industriestraße unterwegs, als er seinen Wagen stark beschleunigte. Mit hoher Geschwindigkeit überquerte er die Abfahrt der B 312, knallte gegen eine Leitplanke und durchbrach den Holzzaun zum Bauhof. Nachfolgend stürzte sein Wagen in den parallel zur Industriestraße verlaufenden Riederichbach. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Mercedes, an dem ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ins Gewässer gelangt sein könnten, war die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten vor Ort, um entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. (cw)

Kirchheim/Teck-Lindorf (ES): Gegenverkehr übersehen

Ein Verletzter und ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend an der Kreuzung Schöllkopfstraße / Hegelstraße ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 19.10 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Hegelstraße von Ötlingen herkommend unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Schöllkopfstraße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Ford S-Max. Dessen 43-jähriger Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die beiden Fahrer und die Insassen des Ford unverletzt blieben, musste ein 32-jähriger Beifahrer des Mercedes mit noch unklaren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Wernau (ES): Gegen Baum geprallt

Ein Pkw-Lenker ist am Sonntagabend in Wernau geradeaus über einen Kreisverkehr gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der 74-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit einem VW Touran auf der Kirchheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Am Kreisverkehr mit der Max-Eyth-Straße fuhr der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und kollidierte frontal mit einem Baum. Sein Wagen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine zufällig vorbeikommende Besatzung eines Rettungswagens brachte den Senior vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Diese konnte er kurze Zeit später wieder verlassen. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Mehrere Gartenhausaufbrüche

Mehrere Gartenhäuser in Oberesslingen sind am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, verschafften sich Unbekannte den ersten Ermittlungen zufolge in mindestens zehn Gartenhäuser im Bereich der Schorndorfer Straße und des Kimmichweilerwegs gewaltsam Zutritt. Was alles entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

