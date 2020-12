Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschen-Diebe

Mülltonnen-Diebe

Einbrecher

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Eine 83-jährige Lüdenscheiderin wurde am Dienstag zwischen 9 und 9.30 Uhr beim Einkaufen im Discounter an der Volmestraße bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse in eine äußere Jackentasche gesteckt und den Reißverschluss zugezogen. An der Kasse jedoch stand sie plötzlich ohne das Portemonnaie da.

Während zwei Taschendiebinnen am Dienstag um 10.40 Uhr in einem Supermarkt Unterm Freihof zugriffen, stand ihr Komplize draußen mit laufendem Motor. So ging alles recht schnell und bevor das Opfer überhaupt begriffen hatte, was passiert ist, waren die Täter längst verschwunden. In diesem Fall hat die Polizei allerdings Videoaufnahmen des Ablaufs. Demnach kaufte eine 74-jährige Frau gegen 9.40 Uhr in dem Supermarkt ein. Die zwei Täterinnen kamen ihr um 9.46 Uhr unbemerkt so nah, dass sie in die offen stehende Handtasche greifen und ihre Geldbörse herausziehen konnten. Umgehend verließen die Täterinnen den Laden, ohne etwas zu kaufen, stiegen vor der Tür in einen schwarzen A-Klasse- Mercedes und fuhren davon. Die Seniorin hatte bis dato überhaupt nichts mitbekommen.

Die erste Täterin wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und ist 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie hat eine schlanke Statur, blond gefärbte, lange Haare. Sie trug beigefarbene Jacke und Schal, blaue Jeans und weiße Sneaker sowie einen weißen Mundschutz. Ihre Komplizin wird auf 25 bis 35 Jahre geschätzt. Sie dürfte etwas größer sein, hat schwarze, lange Haare und eine schlanke Statur. Sie trug einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe sowie eine weiße Jacke und einen dunklen Mundschutz.

Die Polizei appelliert noch einmal dringend Besucher von Geschäften: Stecken Sie Wertsachen, insbesondere Geldbörsen, in die Innentasche Ihrer Jacke oder des Mantels. Weder die Handtasche, noch eine außenliegende Jackentasche bieten Schutz vor Taschendieben! Suchten sie sonst ihre Opfer auf Weihnachtsmärkten in Großstädten, so lauern sie nun im Discounter "um die Ecke auf dem Dorf". In diesem Fall fand sich die Geldbörse im Laufe des Tages wieder. Ein Finder brachte der Seniorin das Portemonnaie zurück. Es fehlte nur das Geld, so dass ihr wenigstens die Lauferei erspart bleibt, um Dokumente und Bankkarten neu zu beschaffen.

In der Turmstraße wurde in der Nacht zum Dienstag eine 50-Liter-Mülltonne gestohlen. Bereits zum zweiten Male vermisst eine Anwohnerin der Obertinsberger Straße ihren Abfallbehälter.

Täter brechen Balkontür auf und klauen Schmuck Dienstag, zwischen 13.30 und 18 Uhr, waren Einbrecher an der Harlingerstraße unterwegs. Sie brachen die Balkontür auf und durchsuchten die Räume. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

