Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Neustadt (Wied) (ots)

Am Dienstagmittag befuhr ein 16 - jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Landesstraße 255 aus Richtung Niederhoppen kommend in Richtung Oberhoppen. Er fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit auf eine Kurve zu. Kurz vor der Kurve entschied sich der Jugendliche stark zu bremsen um der Kurve folgen zu können. Bei diesem Manöver verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte auf die Fahrbahn. Der verletzte Fahrer wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren, wo er stationär aufgenommen wurde.

