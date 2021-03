Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dattenberg (ots)

Ein unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte in der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagnachmittag auf der Burgstraße in Dattenberg den Pfosten eines Verkehrsschildes. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Linz 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

