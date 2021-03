Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl

Erpel (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom Sonntagnachmittag bis zum Montagabend eine Garagentür in der Rheinstraße in Erpel aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Garage grenzt unmittelbar an ein Wohnhaus, welches zurzeit renoviert wird. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

