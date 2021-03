Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl amtlicher Kennzeichen

Unkel (ots)

Im Zeitraum vom 27.03.2021 bis zum Montagmorgen wurde von einem schwarzen Pkw Skoda das vordere amtliche Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war in Unkel, Auf dem Rheinbüchel, abgestellt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell