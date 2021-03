Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Bohrmaschinenaufsatz beschädigt Reifen

Betzdorf (ots)

Am 29.03.2021, gegen 10:45 Uhr befuhr eine 81-jährige Pkw-Fahrerin die Wilhelmstraße in der Betzdorfer Innenstadt. Im Bereich der Siegbrücke fuhr sie mit ihrem Pkw DB über ein Werkzeugteil (Bohrmaschinenaufsatz), welches von der Ladefläche eines vorausfahrende Fahrzeuges auf die Fahrbahn gefallen war. Bei dieser Überfahrt wurde der Reifen des Pkw erheblich beschädigt. Hinweise auf das Fahrzeug, welches das Werkzeug verloren hat, bitte an die PI Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell