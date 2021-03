Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Montag, den 29.03. kam es in der Ortsmitte von Buchholz (Westerwald) zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/Asbacher Straße touchierten sich zwei PKW beim Abbiegevorgang. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Einer der beiden unfallbeteiligten Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Eudenbach fort.

Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen himmelblauen Kleinwagen, nähere Angaben zum flüchtigen PKW sind derzeit nicht bekannt.

Der Unfall soll von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

