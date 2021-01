Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr

AerzenAerzen (ots)

Am Freitag, 08.01.2021, wurde gegen 16:00 Uhr in Aerzen, Blankschmiede, ein Skoda, Typ Citygo, überprüft. Der Fahrzeugführer, ein 61jähriger Mann aus Hameln, gab trotz markanter Trunkenheitsmerkmale an, keinen Alkohol getrunken zu haben, weil er eigentlich gerade von der Arbeit komme. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Nach der obligatorischen Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

