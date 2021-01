Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wilde Müllablagerung in der Gemarkung Grupenhagen

AerzenAerzen (ots)

Auch wenn es derzeit schwer ist, Abfälle zu entsorgen, war dies nicht der richtige Weg. Am Sonntag, 10.01.2021, wurde in der Gemarkung Grupenhagen gegen 13:00 Uhr auf einem Feldweg Müll und Bauschuttreste aufgefunden. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht ermittelt werden. Wer Angaben zu dem Verursacher dieses Umweltdeliktes machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

