Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht am Vormittag

Bild-Infos

Download

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Eine 35jährige Frau aus Bad Pyrmont parkte ihren grauen Pkw Audi A 3 am 07.01.2021, gegen 07:20 Uhr direkt vor dem Gebäude des E-Centers, in Bad Pyrmont, An der Schwage. Als sie gegen 13:30 Uhr Feierabend machte, stellte sie fest, dass ein unbekanntes rotes Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange ihres Pkw gefahren war und dort einen Schaden in Höhe von geschätzt 1000,- Euro verursacht hatte. Hinweise auf den Unfallverursacher/in wurden nicht hinterlassen. Wer Hinweise auf das "rote Fahrzeug" geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont, Tel.: 0528194060, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell