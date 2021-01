Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen zu Heckenbrand an Silvester

Hessisch OldendorfHessisch Oldendorf (ots)

Nach einem Heckenbrand an Silvester (31.12.2020) am Barksener Weg in Hessisch Oldendorf, sucht die Polizei Zeugen.

Der Grundstückseigentümer hatte den Brand mehrerer Lebensbäume bemerkt, nachdem er gegen 13.05 Uhr nach Hause kam. Nach seinen Angaben befanden sich keine Personen in der Nähe, die den Brand verursacht haben könnten. Der 35-Jährige rief die Feuerwehr und versuchte bis zu deren Eintreffen vergeblich, die Flammen zu löschen. Der entstandene Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Ob Silvesterfeuerwerk das Feuer verursachte ist nicht klar. Anwohner hatten zuvor zumindest keinerlei feuerwerks-typischen Geräusche gehört.

Sachdienlich Hinweise auf den/die Verursacher nimmt die Polizei Hessisch Oldendorf (Tel. 05152/69872-15) entgegen.

