Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung durch Graffiti-Farbe (FOTO)

Bild-Infos

Download

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Unbekannte Täter besprühten am 05.01.2021, zwischen 19.45 Uhr und 23.00 Uhr, den hellgestrichenen Anbau eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße mit schwarzer Sprühfarbe. Ein künstlerischer Wert der Farbschmiererei ist nicht erkennbar. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zum Täter bzw. zu Tatumständen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell