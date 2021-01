Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrunkener Fahrzeugführer streift entgegenkommenden Pkw

Bild-Infos

Download

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am 07.01.2021, gegen 20:35 Uhr, kam es auf der Pyrmonter Straße, im Ortsteil Hagen, zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Ein grauer VW-Golf fuhr auf schneeglatter Fahrbahn in der kurvenreichen Ortsdurchfahrt in Richtung Pyrmont, als ihm ein roter Polo in einer Rechtskurve entgegenkam. Vermutlich infolge nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit rutschte der Golf in den Gegenverkehr und stieß gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Polo. Beide Fahrzeuge hielten an, die Fahrerin des Polo, eine 23jährige Frau aus Barntrup, sprach kurz mit dem Fahrer des Golf, einem 34jährigem Mann aus Bad Pyrmont und rief danach die Polizei. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung, ca. 20 Minuten später, war die 25jährige Halterin des Golf ebenfalls vor Ort und stellte sich als Unfallbeteiligte Fahrerin vor. Ihr Ehemann gab plötzlich an, nur als Beifahrer im Auto gesessen zu haben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann leicht unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab 0,71 Promille. Obwohl außer der Polo-Fahrerin eine weitere Zeugin bestätigte, dass der Mann gefahren sei, blieb das Ehepaar bei der Aussage, die Frau sei gefahren. Daraufhin wurden im Rahmen der Unfallaufnahme auch noch die Fußspuren im Schnee abfotografiert, die eindeutig belegen, dass die Schuheindruckspuren der Ehefrau nur vom nahegelegenen Wohnhaus in Richtung des Pkw führten und nicht vom Pkw weg. Von dem 34jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell