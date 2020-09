Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Einbruch in Reihenhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.06.2020 brachen Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Ostpreußenstraße in Bonn-Tannenbusch ein:

Nachbarn nahmen gegen 06:00 Uhr ein verdächtiges Klirren in dem betroffenen Bereich wahr und alarmierten die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte stellten an dem betroffenen Reigenhaus eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Nach dem derzeitigen Sachstand entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bankkarten, bevor die den Tatort unerkannt verließen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich bislang noch keine konkreten Hinweise auf die Einbrecher.

Möglichen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

