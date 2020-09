Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Rheinufer: Ruhiger Einsatzverlauf bei herbstlicher Witterung

Bonn (ots)

In den Abend- und Nachtstunden von Freitag auf Samstag (25.09.2020-26.09.2020) und von Samstag auf Sonntag (26.09.2020-27.09.2020) setzte die Bonner Polizei ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Bereich der beiden Rheinufer fort. Erneut waren mehrere Teams der Bonner Polizei unterstützt von Kräften des Ordnungsaußendienstes unterwegs.

Im Verlauf der beiden Einsätze überprüften die Einsatzkräfte bei einem insgesamt ruhigen Verlauf rund 90 Personen. Hierbei wurden insgesamt 15 Platzverweise ausgesprochen.

Neben den Uferbereichen der Bonner und Beueler Rheinseite überprüften die Einsatzkräfte am Freitagabend auch Personengruppen am Hofgarten und an der Poppelsdorfer Allee. Gegen zwei in Beuel und an der Poppelsdorfer Allee angetroffene Gruppen leitete das Ordnungsamt Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung ein.

Aufgrund Dauerregens hielten sich am Samstagabend nur vereinzelt Personen an den Rheinufern auf. Die eingesetzten Beamten kontrollierten daher den Fahrzeugverkehr an der Kennedybrücke sowie am Brassertufer/Moses-Hess-Ufer. Hierbei wurden 41 Fahrzeuge überprüft. Gegen den Fahrer eines Nissans wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Der Wagen wurde abgeschleppt. Im weiteren Einsatzverlauf unterstützten die Beamten den Ordnungsaußendienst bei der Kontrolle mehrerer Gaststätten.

Die durchgeführten Maßnahmen wurden im linksrheinischen Uferbereich durch die aktuell eingesetzte Videobeobachtung unterstützt. Hieraus ergaben sich jedoch keine weitergehenden Einsatz- oder Überprüfungssituationen.

Die Bonner Polizei wird die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen weiter fortsetzen.

