Polizei Bonn

POL-BN: Weststadt: Mutmaßlicher Fahrraddieb nach Zeugenhinweis vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am 24.09.2020, gegen 17:00 Uhr, nahm eine Polizeistreife auf der Herwarthstraße in der Bonner Weststadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig fest. Ein Passant hatte zuvor beobachtet, wie sich der Mann im Bereich der Viktoriabrücke an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte und dieses schließlich "wegtrug". Als der Zeuge den Verdächtigen daraufhin ansprach, ließ dieser das Rad stehen und lief vom Ort des Geschehens davon. Der Zeuge folgte ihm und informierte die Polizei - eine Streifenwagenbesatzung traf den Verdächtigen kurze Zeit später an und überprüfte ihn. Der 41-Jährige, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt ist, hat nach den ersten Feststellungen keinen festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell