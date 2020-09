Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol- und Drogenkontrollen: Polizei ordnete drei Blutproben an

Bonn (ots)

Am gestrigen Mittwoch (23.09.2020) waren Polizeibeamte der Kradgruppe und der Polizeiwachen Duisdorf sowie Bad Godesberg bei Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Einsatz. Der Focus lag dabei auf gezielten Alkohol- und Drogenkontrollen.

Bei den Kontrollstellen an der Maximilian-Kolbe-Brücke am Vormittag und An der Josefshöhe am Nachmittag zogen die Beamten drei Kraftfahrzeugführer aus dem Verkehr. Bei ihnen bestand der Verdacht, dass sie ihr Auto unter Drogeneinwirkung geführt hatten. Es schlugen jeweils Dogenschnelltest positiv an. Die Polizisten ordneten Blutproben an und leiten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Bei den Kontrollen wurden aber auch zahlreiche weitere Verkehrsverstöße geahndet. Unter anderem benutzten in acht Fällen Autofahrer und in einem Fall ein Fahrradfahrer ein Mobiltelefon während der Fahrt. Drei Fahrzeugführer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Beamten erhoben sieben Verwarngelder, weil Autofahrer ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In einem Fall waren Kinder im Fahrzeug nicht gesichert.

