Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Polizei ermittelt nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht - 36-jährige Fahrradfahrerin verletzt

Bonn (ots)

Eine 36-jährige Fahrradfahrerin befuhr am vergangenen Donnerstag (17.09.2020) gegen 12:10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Brunnenallee in Bad Godesberg stadteinwärts. Am Heck hatte sie einen Anhänger befestigt, in welchem sich ihr 4-jähriges Kind befand. An der Einmündung Brunnenallee / Schwertberger hielt sie mit ihrem Fahrrad hinter einem Pkw an, welcher nach links in die Schwertberger Straße abbiegen wollte. Ein aus Richtung Redoute kommender Bus beabsichtigte an der Einmündung weiter die Brunnenallee Richtung L 158 zu fahren, musste aber anhalten, da der der Pkw zu weit in den Einmündungsbereich eingefahren war. Dieser Pkw setzt daraufhin zurück und stieß gegen das Fahrrad der 36-Jährigen, die dabei leicht verletzt wurde.

Der Pkw-Fahrer überreichte der Fahrradfahrerin eine Telefonnummer, unter der er später nicht zu erreichen war.

Bei dem Pkw solle es sich um ein silbernes Fahrzeug mit Bonner Städtekennung gehandelt haben. Der Fahrer dieses Wagens wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 30-40 Jahre alt, ca.180cm groß, dunkle schulterlange Haare, Bartträger.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell