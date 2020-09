Polizei Bonn

POL-BN: 15-jähriges Mädchen vermisst - Polizei sucht nach Angelina P.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 15-jährigen Angelina P. aus Bonn. Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstag (22.09.2020) gegen 20:10 Uhr in einem Krankenhaus an der Robert-Koch-Straße gesehen.

Im Rahmen der von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Suchmaßnahmen konnte die 15-Jährige bislang nicht angetroffen werden. Mögliche Anlaufadressen des Mädchens in Siegburg und Hennef wurden von der Polizei bereits überprüft. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort der 15-Jährigen vor.

Angelina P. wird wie folgend beschrieben:

- Etwa 165 cm groß - lange, schwarze Haare - schlanke Statur - trug zuletzt schwarze Hose und schwarzes T-Shirt

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

