Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mitarbeiter von Stader Wettbüro überfallen und beraubt - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Buxtehuder Café entwenden Bargeld und Kuchen, Unbekannte Werkzeugdiebe richten hohen Schaden an

Stade (ots)

1. Mitarbeiter von Stader Wettbüro überfallen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht ist es gegen kurz nach 23:00 h in Stade in der Wallstraße zu einem Überfall auf einen Mitarbeiter eines dortigen Wettbüros gekommen.

Der 56-jährige Mann aus Jork wollte sich gerade nach dem Abschließen der Hintertür des Wettbüros zu seinem in dem Bereich geparkten Auto begeben, als dort plötzlich ein bisher unbekannter Täter auf ihn zukam. Der Unbekannte sprühte ihm wortlos Pfefferspray ins Gesicht und entriss ihm einen Sportrucksack mit persönlichen Gegenständen.

Anschließend flüchtete der ca. 180 cm große und dunkel gekleidete Räuber in Richtung Inselstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Das Opfer musste vom Rettungsdienst behandelt und ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall oder den möglichen Täter beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Buxtehuder Café entwenden Bargeld und Kuchen

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buxtehude in der Straße Westfleth nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines dortigen Café eingedrungen und haben im Verkaufsbereich die komplette Kassenschublade mit Bargeld sowie zusätzlich dann auch noch zwei bis drei Torten samt Aufbewahrungsbehälter entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Unbekannte Werkzeugdiebe richten hohen Schaden an

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, den 12.02.bis Dienstag, den 18.02. im Feriendorf Altes-Land in Hollern-Twielenfleth die Schlösser von auf der Ladefläche eines dort abgestellten VW-Transporters angebrachten Sicherungskäfigen aufgebrochen und dann daraus diverses hochwertiges Spezialwerkzeug zum Installieren von Hochspannungsleitungen entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142- 811980.

