Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Trickbetrüger erbeutet 200 Euro in Horneburg - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen späten Vormittag gegen 11:00 h ist es in Horneburg zu einem Trickbetrug gekommen, für den die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 76-jähriger Horneburger hatte am Geldautomaten bei der Kreissparkasse im Auedamm Bargeld abgehoben und war damit zu seinem Auto auf dem Parkplatz gegangen.

Im Fahrzeug sitzend wurde er dann von einem bisher unbekannten Mann angesprochen und nach Kleingeld gefragt.

Als der Horneburger dazu seine Geldbörse geöffnet hatte, nutze der Unbekannte die Gelegenheit, griff unbemerkt hinein und konnte so 200 Euro Bargeld entwenden.

Mit der Beute flüchtete der Täter dann in unbekannte Richtung.

Der Unbekannt wird als ca. 170 cm groß und schlank, ca. 35 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-826490 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

