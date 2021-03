Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand

Bad Hönningen (ots)

Am Montagabend wurde der Polizei in Linz ein Brand am ehemaligen Güterbahnhof in Bad Hönningen gemeldet. Wie die Ermittlungen ergaben, brannten lediglich Reifen, welche dort abgelagert waren. Der Brand konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden, es entstand kein Gebäudeschaden. Nach Zeugenangaben, sollen sich an der Örtlichkeit Kinder/Jugendliche aufgehalten haben, welche vor Eintreffen der Polizei und Feuerwehr weggelaufen seien. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

