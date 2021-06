Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Autofahrerin flüchtet nach Kollision mit 13-jährigem Radfahrer - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Montagabend (28.06., 19.00 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Nordring/ Marienfelder Straße zu einer Kollision zwischen einer bislang unbekannten Fahrerin eines roten Kleinwagens und einem 13-jährigen Kind auf einem Fahrrad. Zuvor beabsichtigte der 13-Jährige den Nordring an der Kreuzung Marienfelder Straße bei grünlichtzeigender Ampel in Richtung Innenstadt zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr die unbekannte Autofahrerin die Marienfelder Straße aus Marienfeld kommend und beabsichtigte nach rechts auf den Nordring abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Touchierung, bei welcher das Kind mit dem Fahrrad stürzte und leicht verletzt wurde. Ohne sich weiter um den 13-Jährigen zu kümmern, setzte die Frau mit dem roten Kleinwagen die Fahrt in Richtung Rheda-Wiedenbrück fort.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise zu der bislang unbekannten Fahrerin des roten Kleinwagens geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

