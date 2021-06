Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter flüchtet aus Pflegeheim - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (29.06., 01.00 Uhr) wurde eine Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung an der Parkstraße auf einen Mann in einem Bewohnerinnenzimmer aufmerksam. Als der Unbekannte die Mitarbeiterin sah, flüchtete er aus dem Zimmer der schlafenden Bewohnerin durch die zuvor aufgehebelten Fenster in Richtung Gütersloher Straße.

Der flüchtige Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, kurze Haare. In der Nacht trug er eine Brille, ein dunkles Oberteil, schwarz-weiß karierte Shorts und eine blaue OP-Maske.

Angaben zu seiner Beute konnten noch nicht getätigt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

