Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 101 vom 11.04.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen, Einbruch in Baustelle

An einem derzeit leer stehenden Gebäude in der Keltenstraße wurde durch Unbekannte in der Zeit vom 08.04.2021, 19:00 Uhr bis 09.04.2021, 07:30 Uhr eine Glastür auf der Rückseite des Hauses eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde stand bei Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Hückelhoven- Ratheim, Kennzeichendiebstähle an Citroen Pkw In der Zeit vom 09.04.2021, 17:30 Uhr bis 10.04.2021, 12:30 Uhr wurden durch Unbekannte an gleich mehreren Pkw Citroen die hinteren "HS"- Kennzeichen entwendet. In der Meurerstraße befand sich das Kennzeichen auf einem schwarzen Pkw Citroen. Ein grüner Pkw Citroen war in der Hans-Sachs-Straße betroffen. Weiterhin wurde an einem schwarzen Pkw Citroen in der Robert-Koch-Straße das Kennzeichen entwendet.

Verkehrsunfälle:

Gangelt- Vinteln, B 56, Verkehrsunfall mit Personenschaden Am 10.04.2021, 12:50 Uhr, befuhr ein 59- jähriger Lkw Fahrer mit seinem Lkw Ford Transit die B 56, aus Richtung Niederlande kommend, in Richtung Heinsberg. Dazu benutzte er die linke Fahrspur. An der Auffahrt "Vinteln" fuhr ein 64- jähriger Pkw Fahrer mit seinem Pkw Hyundai auf die B 56 in die gleiche Fahrtrichtung auf. Als er sich auf dem Beschleunigungsstreifen befand, kam er aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern. Er prallte mit seinem Pkw gegen den Lkw des anderen Beteiligten und anschließend gegen die Leitplanke. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur technischen Unterstützung und zur Säuberung der Fahrbahn war auch die Feuerwehr Gangelt eingesetzt. Der 64- Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 56 in Fahrtrichtung Heinsberg voll gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell