Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrer eines Krankenfahrstuhls bei Zusammenstoß mit LKW

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am 11.6., 16.54 Uhr kam es auf der Kreuzung Verler Straße/ Stadtring Sundern zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 79-jähriger Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls stieß beim Überqueren des Stadtrings Sundern mit seinem Sonderfahrzeug mit dem LKW eines 62-jährigen Mannes aus Steinhagen zusammen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4939652

Der 79-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Dort verstarb er am 17.06. . Untersuchungen ergaben, dass die unfallbedingten Verletzungen in keinem kausalen Zusammenhang mit dem Versterben des 79-Jährigen stehen. Weitere Untersuchungen zur Todesursache des Mannes stehen aus.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell