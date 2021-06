Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall mit hohem Schaden in der Dettinger Straße

Konstanz (ots)

Ein Unfall mit rund 30.000 Euro Schaden hat sich am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr in der Dettinger Straße an der Einmündung zum Buchholzhof ereignet. Ein 82 Jahre alter Mann in seinem Ford wollte von dort auf die Landesstraße einbiegen, wobei er mit einer 27-jährigen Audi-Fahrerin, die von Dettingen nach Langenrain fahren wollte, zusammenprallte. Sie legte zwar noch eine Vollbremsung hin, konnte aber letztendlich den Zusammenstoß der beiden Autos nicht mehr verhindern. Beim Aufprall drehte sich der Ford um seine eigene Achse und blieb mitten auf der Straße stehen. Umherschleudernde Autoteile beschädigten zudem einen Mercedes, der hinter dem Audi herfuhr. Die Audi-Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Landesstraße musste kurzzeitig zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Fahrzeuge gesperrt werden.

