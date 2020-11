Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit 2 Leichtverletzten und hohem Schadensaufkommen

Rodalben-L482Rodalben-L482 (ots)

Gestern, gegen 18:00 Uhr, überholte ein 42jähriger BMW-Fahrer auf der L482 in Fahrtrichtung Rodalben einen Opel Zafira und einen VW Golf. Unmittelbar nach dem Überholvorgang bremste der BMW-Fahrer bis zum Stillstand ab, da er auf der Fahrbahn etwas wahrgenommen haben will. Die nachfolgende 46jährige Opelfahrerin und die 23jährige Fahrerin des Golfs konnten nach eigenen Angaben noch rechtzeitig abbremsen. Nicht so der nachfolgende, 29jährige Fahrer eines 3er BMW. Er kollidierte mit dem Heck des Golfs, der dadurch auf den Opel geschoben wurde. Diese drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. 3 Personen wurden vorsorglich in das Krankenhaus eingeliefert, wovon 2 als leichtverletzt eingestuft wurden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. pips

