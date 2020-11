Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Eller: Radfahrerin kollidiert mit Straßenbahn - 75-Jährige schwer verletzt

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Mittwoch, 11. November 2020, 16.35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Eller kollidierte eine 75-jährige Fahrradfahrerin gestern Nachmittag mit einer Straßenbahn. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 75-Jährige um 16.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Gumbertstraße in Richtung Jägerstraße unterwegs. Nach ersten Zeugenaussagen sei sie dann plötzlich nach links auf die Straße gelangt. Dort fuhr zeitgleich eine Straßenbahn in dieselbe Richtung. Der Straßenbahnfahrer habe noch mit einer Notbremsung reagiert, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Eine Frau, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, verletzte sich durch die Notbremsung außerdem leicht.

