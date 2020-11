Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine leerstehende Gaststätte

PirmasensPirmasens (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 13.11., 07:00 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, brachen unbekannte Täter über den hinteren Bereich in eine leerstehende Gaststätte in der Landauer Straße ein. Nach bisherigem Stand wurde nichts entwendet. Über die Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei-inspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

