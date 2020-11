Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Ladendiebstahl

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, gegen 12:00 Uhr, verließ ein unbekannter Täter mit einem beladenen Einkaufswagen den LIDL-Markt in der Zweibrücker Straße durch die Eingangsschleuse, als gerade ein anderer Kunde den Markt betrat. Der Kunde alarmierte die Angestellten, die den Dieb mit dem Einkaufwagen an der Carl-Schurz-Straße stellen konnten. Der Dieb flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt und ließ den Einkaufswagen zurück. Die "Beute" bestand aus Süßwaren, Alkohol, Weihnachtsschinken und ähnlichem im Gesamtwert von circa 300 Euro. Beschreibung des Täters: circa 1,90 m groß, gepflegtes Erscheinungsbild, schlank/sportliche Figur, schwarzes Basecap, graue Strickjacke mit Stehkragen, Bluejeans, weiße Sneakers und er trug ein Headset (schwarzer Ohrstecker für Freisprecheinrichtung). Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

