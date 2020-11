Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffity-Schmiererei

RodalbenRodalben (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch letzter Woche, zwischen 21:00 und 06:00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter auf der Baustelle des Nettomarktes in der Neuhofstraße den Bagger, die Gebäuderückseite und Teile der inneren Räumlichkeiten (Wände, Türen, gefliesste Böden) mit blauer Sprühfarbe. Die Buchstaben und Zahlen "TDD" so-wie "400" und "420" waren zu lesen. Die Täter gelangten über das Baugerüst durch die Öffnung eines noch nicht eingesetzten Fensters in das Gebäudeinnere. Angaben über den angerichteten Schaden wurden nicht gemacht. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

