Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Einbruch/ Täter entwenden Schmuck

Straelen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (24. März 2021) zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr in ein Reihenhaus an der Lessingstraße ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und entwendeten Schmuck sowie Bargeld aus dem ersten Obergeschoss. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

